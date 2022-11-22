Новости » Экономика
"Тнува" официально повысила цены на молочную продукцию
22.11.2022 20:19 Алина Груднева

"Тнува" официально повысила цены на молочную продукцию

Во вторник, 22 ноября, компания "Тнува" официально повысила цены на свою молочную продукцию на 4,7%.

 
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
 
Повышение цен происходит на фоне роста стоимости жизни в Израиле.
 
По данным телеканала, "Тнува" рассматривает возможность повышения цен и на другие свои товары.
 
Ранее крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" отклонила предложение производителя о повышении цен. Сети "Рами Леви" и "Виктори" отказались от комментариев.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы