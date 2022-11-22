"Тнува" официально повысила цены на молочную продукцию
Во вторник, 22 ноября, компания "Тнува" официально повысила цены на свою молочную продукцию на 4,7%.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Повышение цен происходит на фоне роста стоимости жизни в Израиле.
По данным телеканала, "Тнува" рассматривает возможность повышения цен и на другие свои товары.
Ранее крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" отклонила предложение производителя о повышении цен. Сети "Рами Леви" и "Виктори" отказались от комментариев.