



TikTok ведет переговоры о продаже

Представители TikTok ведут переговоры с потенциальными покупателями соцсети.



Об этом сообщает New York Post.



"TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные соглашения, которые рассматривались и раньше, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - сообщает источник.



Кто является потенциальным покупателем, не уточняется. Три года назад такие переговоры велись с корпорацией по производству программного обеспечения Oracle и американской компанией оптовой и розничной торговли Walmart.



Эта новость появилась на фоне возможного запрета соцсети в США из-за ее связей с Китаем.

