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TikTok ведет переговоры о продаже
17.03.2023 12:58 Алина Груднева

TikTok ведет переговоры о продаже

Представители TikTok ведут переговоры с потенциальными покупателями соцсети.

Об этом сообщает New York Post.

"TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные соглашения, которые рассматривались и раньше, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - сообщает источник.

Кто является потенциальным покупателем, не уточняется. Три года назад такие переговоры велись с корпорацией по производству программного обеспечения Oracle и американской компанией оптовой и розничной торговли Walmart.

Эта новость появилась на фоне возможного запрета соцсети в США из-за ее связей с Китаем.
 

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