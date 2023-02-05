



TikTok и Reels “подвинули” YouTube: доходы сервиса от рекламы резко упали

Доходы YouTube от рекламы сокращаются уже второй месяц подряд. Причиной стали конкуренты TikTok и Facebook Reels, давящие на видеосервис.



По итогам IV квартала прошлого года материнская компания Google и YouTube – Alphabet снизила объем чистой прибыли на 34% до 13,62 миллиарда долларов. Выручка от рекламы на YouTube в IV квартале упала на 7,8% – до 7,96 миллиардов долларов, когда аналитики ожидали, что он составит 8,2 миллиарда долларов.



Аналитики считают, что падение второй квартал подряд служит тревожным признаком, особенно на фоне популярности TikTok и Facebook Reels с коротким контентом.



По словам СЕО Alphabet Сундара Пича, сервис YouTube Shorts в настоящее время собирает в среднем более 50 миллиардов просмотров в день против 30 миллиардов в начале 2022 года, что свидетельствует о предпочтении пользователей короткому “жанру”.



С 1 февраля авторы YouTube Shorts получили право на распределение доходов от рекламы, согласно которому они могут получить долю в 45%, распределяемую в зависимости от их доли в общем количестве просмотров коротких роликов.