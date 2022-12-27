



Thyssenkrupp инвестирует в VSense Technologies миллионы евро

Немецкая компания Thyssenkrupp, производящая подводные лодки ВМС Израиля, инвестирует миллионы евро в израильскую компанию VSense Technologies, чтобы предоставить ей возможность производить, обслуживать, проверять и ремонтировать оборудование, установленное на подводных лодках ВМС.



Сотрудничество осуществляется с Atlas Electric, морским технологическим подразделением Thyssenkrupp, которое в основном занимается гидролокаторами, системами управления и вооружения для морских платформ.



VSense Technologies базируется в Петах-Тикве и специализируется на разработке, производстве и интеграции для клиентов военной, оборонной и гражданской военно-морской промышленности. Помимо Израиля, Thyssenkrupp строит подводные лодки для ВМС Германии и Норвегии.



Благодаря новому сотрудничеству израильская компания сможет приобрести независимые производственные технологии в соответствующих областях, став, таким образом, официальным поставщиком Министерства обороны. VSense закупит оборудование у Atlas Electric, а также пройдет необходимое обучение.

