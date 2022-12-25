



The Economist признал Израиль одним из “экономических победителей” 2022 года



В традиционном рейтинге успешности экономик развитых стран, публикуемом в конце каждого года журналом The Economist, Израиль в этом году получил почетное четвертое место – несмотря на политическую нестабильность, экономика Израиля пережила тяжелый 2022 год лучше, чем 30 других развитых стран.



Более успешным год оказался только для Греции, Португалии и Ирландии. Тяжелее всех пришлось Эстонии и Латвии.



Рейтинг The Economist строится на сводном индексе из пяти макроэкономических показателей – рост ВВП за три первых квартала года, два параметра инфляции (индекс цен и доля потребительского рынка, затронутая высокой инфляцией), а также динамика фондового рынка и государственного долга.



Высокое место Израиля обусловлено, сочетанием двух факторов – относительно умеренной инфляцией и значительным сокращением государственного долга по отношению к ВВП.



Лишь одна из 34 включенных в рейтинг богатых стран, Швейцария, могла в этом году похвастаться более низкой инфляцией – 3.1% против 4.9% в Израиле.



В США инфляцию обуздали до 6.9% ценой остановки роста ВВП на 0.2%, ведущая экономика мира заняла лишь 20-е место в итоговом рейтинге.

Правительству Беннета-Лапида удалось сократить бремя “коронавирусного” государственного долга относительно ВВП на 6.7% – более значительно, чем большинству правительств Европы и США.