



Teva выплатила топ-менеджерам $330 миллионов на фоне резкого падения акций

В течение последних 10 лет Teva публикует общую стоимость пяти самых дорогих руководителей, включая вознаграждение руководителей, которое включает в себя базовую заработную плату, капитальное вознаграждение, бонусы и другие расходы.



За десятилетие, в течение которого компания пережила огромный кризис, угрожавший ее дальнейшему существованию, Teva выплатила этим пятерым топ-менеджерам 330 миллионов долларов. То есть, в среднем ежегодные выплаты этой небольшой группе из пяти руководителей высшего звена составляли 33 миллиона долларов.



В течение этого периода между 2013 и 2022 годами, когда цена акций Teva упала на 72%, компания сменила трех генеральных директоров, а в последние годы внедрила агрессивный план оптимизации, включавший увольнение тысяч сотрудников и закрытие заводов, а также сообщила о падении доходов.

$330 млн, выплаченные Teva в качестве вознаграждения, были разделены между 21 топ-менеджером, что свидетельствует о высокой текучести кадров в руководстве компании в этот период. Двое из них до сих пор занимают руководящие должности в компании – финансовый директор Эли Калиф и исполнительный вице-президент по маркетингу International Markets Марк Сабаг.



Самым крупным заработком отличается бывший генеральный директор Коре Шульц, чья зарплата составила 107 миллионов долларов в период с ноября 2017 года по конец 2022 года. Несмотря на то, что он больше не является генеральным директором, Шульц получит 16 миллионов долларов в течение 2023 года – 2 миллиона долларов компенсации за увольнение, 10 миллионов долларов капитального вознаграждения и 4 миллиона долларов в рамках своего обязательства не конкурировать с Teva.