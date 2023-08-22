



Teva оштрафована на 225 млн долларов по делу о ценах на лекарства от холестерина

Израильский производитель непатентованных лекарств Teva Pharmaceuticals согласился выплатить штраф в размере 225 миллионов долларов для урегулирования обвинений в ценообразовании, связанных с продажей основного лекарства, снижающего уровень холестерина, и двух других лекарств, сообщило в понедельник Министерство юстиции США.



Министерство юстиции заявило, что соглашение также требует, чтобы Teva отказалась от своего бизнеса по производству и продаже препарата правастатин, непатентованной версии фирменного лекарства правахол.



Другой производитель непатентованных лекарств, Glenmark Pharmaceuticals, согласился выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов и также отказаться от своего бизнеса по производству правастатина.



В своем заявлении американское подразделение израильской компании Teva обвинило одного бывшего сотрудника в заключении соглашений с конкурентами Teva, которые ограничивали конкуренцию в период с 2013 по 2015 год. Этот сотрудник покинул компанию в 2016 году, говорится в сообщении Teva.



Многонациональная фармацевтическая компания заявила, что выплатит штраф в размере 225 миллионов долларов в течение следующих пяти лет частями по 22,5 миллиона долларов с 2024 по 2027 год и 135 миллионов долларов в 2028 году. Она также заявила, что согласилась пожертвовать 50 миллионов долларов гуманитарным организациям в рамках сделки.





