



Tesla закрывает свой первый шоурум в Китае в рамках изменения стратегии продаж

Tesla закрыла шоу-рум в Parkview Green - элитном торговом центре в центре Пекина, в конце прошлой недели. Пекинский магазин, открытый в 2013 году, был первым магазином Tesla в Китае.



Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и организовывают тест-драйвы для потенциальных покупателей.



Компания планирует сместить фокус на магазины в менее затратных пригородных районах, которые также могут предоставлять услуги по ремонту, поскольку компания работает над достижением цели главного исполнительного директора Илона Маска по улучшению сервиса обслуживания клиентов.



Tesla владеет всеми собственными магазинами, а не полагается на дилеров. Она также продает свои автомобили через Интернет. Это позволило ей иметь больше свободы действий для корректировки стратегии розничной торговли, которая первоначально строилась по образцу модели продаж Apple.