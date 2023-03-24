



Tesla вероятно сообщит о рекордных розничных продажах в Китае за первый квартал

Согласно последним данным о розничных продажах, компания Tesla может показать один из своих лучших кварталов в Китае, после того как она стала первым производителем электромобилей в стране, который снизил цены в попытке защитить свою долю рынка.



Розничные продажи американского производителя электромобилей в Китае составили 106 915 единиц с 1 января по 19 марта, или в среднем 1 371 единицу в день, согласно данным China Merchants Bank International.



Это немного выше, чем 1 327 единиц, которые компания продавала в среднем ежедневно в четвертом квартале в Китае, когда Tesla продала рекордные 122 038 автомобилей.



Продажи Tesla за первые два месяца этого года составили 7,9% в фрагментированном секторе новых энергетических автомобилей в Китае, что немного больше, чем 6,8% за тот же период год назад.



Между тем, BYD расширила свое лидерство с долей рынка 41%, что значительно больше, чем 29% год назад.