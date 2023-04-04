



Tesla снизила цену на одну из своих моделей в Израиле на 50 000 шекелей

Tesla снова потрясла автомобильный рынок Израиля, запустив базовую версию электрического кроссовера Tesla Model Y по цене 224 000 шекелей, что почти на 50 000 шекелей дешевле, чем текущая базовая версия, пишет Globes.



Автомобиль оснащен запасом хода до 455 километров, а поставка заказов на автомобили в настоящее время оценивается в период с июля по сентябрь.



Tesla Model Y создаст серьезные маркетинговые проблемы для электромобилей европейского, китайского и японского производства, большинство из которых предлагает аналогичные характеристики, но по цене на десятки тысяч шекелей выше. Тем не менее, это также может привести к волне отмены покупки Tesla 3, которая в настоящее время стоит 205 000 шекелей.



Источник в конкурирующей компании на рынке сказал, что ценообразование “не логично»”, учитывая, что доллар и евро укрепились по отношению к шекелю с начала года. В автомобильной отрасли говорят, что у импортеров автомобилей не будет иного выбора, кроме как снизить цены на конкурирующие модели.



Tesla закончила первый квартал 2023 года с поставкой чуть менее 1400 автомобилей в Израиль.



