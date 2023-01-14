



Tesla снижает цены в США и Европе, чтобы стимулировать спрос

Компания Tesla снизила цены на свои электромобили в США и Европе на 20%, расширив стратегию агрессивных скидок после того, как компания не оправдала прогнозы по поставкам на 2022 год.



Этот шаг, который вызвал падение акций Tesla на 3,8%, был предпринят после того, как Илон Маск предупредил, что компания может снизить цены на автомобили для поддержания роста объемов поставок за счет уменьшения прибыли.



Снижение цен на Model 3 и Model Y в США составило от 6% до 20% по сравнению с ценами до скидки. Tesla также снизила цены на свой Model X и Model S в США.



Дополнительно, покупатели могут воспользоваться федеральной налоговой льготой до $7500.



В Германии компания снизила цены на Model 3 и Model Y - свои мировые бестселлеры - примерно на 1% и почти на 17% в зависимости от комплектации. Компания также снизила цены в Австрии, Швейцарии и Франции.



Tesla также снизила цены в Китае, Южной Корее, Японии, Австралии и Сингапуре.