



Tesla рассматривает возможность покупки компании по добыче металлов для батарей

Компания Tesla рассматривает возможность поглощения компании Sigma Lithium Corp., которая занимается добычей металлов для аккумуляторов, на фоне высокого спроса на сырье.



Производитель электромобилей, которым руководит Илон Маск, ведет переговоры с потенциальными консультантами о предложении. По слухам, Sigma Lithium является одним из нескольких вариантов добывающих компаний, которые Tesla изучает, поскольку компания рассматривает возможность переработки металлов собственными силами.



Американские акции компании Sigma выросли более чем на 25% на вторичном рынке, в результате чего рыночная стоимость компании составила $4,2 млрд.



Компания разрабатывает крупное месторождение литиевых пород в Бразилии, известное как Grota do Cirilo. В декабре компания заявила, что рассматривает возможность почти трехкратного увеличения производства лития на этом проекте в 2024 году после того, как в ходе исследований были обнаружены запасы полезных ископаемых на 63% больше, чем считалось ранее.



Автопроизводители все активнее осваивают горнодобывающую промышленность, пытаясь обеспечить поставки металлов, необходимых для батарей электромобилей.



Sigma уже подписала сделки на поставки лития с LG Energy Solution и японским торговым домом Mitsui & Co.