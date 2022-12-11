



Tesla остановит производство электромобилей в Шанхае: в чем причина

Tesla намерена поэтапно приостановить производство электрокаров на своем заводе в Шанхае в конце декабря – начале января. Это связано с планами компании модернизировать производственную линию и уменьшением.



По данным Bloomberg, большинство работников китайского завода Tesla на сборочных линиях Model 3 и Model Y не будут выходить на работу в последнюю неделю декабря. Отмечается, что это может привести к перебоям с выпуском новых автомобилей этих моделей до начала января.



Tesla сокращает рабочие смены на заводе и откладывает наем новых сотрудников. Отмечается, что мощности в Шанхае будут работать в две смены по 9,5 часа в день, что на 2 часа в смену меньше, чем обычно.



Такие изменения в график вводятся с понедельника, 19 декабря, однако, по словам собеседников Bloomberg, график все еще может быть скорректирован. Один из источников отметил, что сокращение рабочих часов повлечет за собой уменьшение зарплат производственного персонала.



Новые работники, которые должны были приступить к работе еще в ноябре в аккумуляторных подразделениях и на конвейерах по сборке электрокаров, пока не вышли на работу. По словам одного из источников, компания отложила их трудоустройство, объяснив такое решение "отсутствием острой потребности в дополнительных сотрудниках".



К слову, ожидается, что приостановка производства повлечет за собой сокращение выпуска из производственных линий Model Y и Model 3 в декабре на около 20%.



Tesla отзывает сотни тысяч автомобилей.



Президент Индонезии считает, что глава Tesla заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии.



Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla – Tesla Semi.



Tesla готовит обновленную Model 3 под кодовым названием "Highland".



