



Tesla предлагает бесплатную зарядку для топовых моделей

Tesla намерена предложить своим клиентам в Израиле бесплатную зарядку на своих быстрых станциях Supercharger. Но есть некоторые условия: бесплатное использование зарядных станций будет доступно только клиентам, которые приобретут топовые модели производителя – Model S и Model X. Бонус будет предлагаться в течение трех лет только для клиентов, которые закажут автомобили до конца следующего месяца.



Согласно информации компании, право на бесплатную электроэнергию не подлежит передаче другим клиентам. Производитель также подчеркивает, что клиенты, которые уже приобрели автомобили этих моделей до вступления в силу распродажи, не будут иметь права на льготу.

Топовые модели Tesla не продавались массово именно из-за действий производителя – компания на много месяцев задержала доставку заказов Model S своим клиентам в Израиле.



Цены на топовые модели производителя в последние недели стали выше: проверка на сайте Tesla показывает, что в апреле прошлого года Tesla Model S стоила 664 000 шекелей в базовой версии, но теперь же ее цена составляет 684 000 шекелей.



Действия Tesla могут указывать не только на потребность производителя в скорейшем избавлении от складских запасов моделей высокого класса. Согласно публикациям в Европе, Tesla начала сокращать заказы на Tesla Model S и Tesla Model X, потому что автомобили больше не будут продаваться “в обозримом будущем”, что может свидетельствовать о намерении производителя сократить объемы производства.