



Tesla откроет в Израиле новый выставочный зал

Американский производитель электромобилей Tesla готовится к расширению в Израиле. Компания недавно подписала договор об аренде недвижимости в промышленной зоне Нетании, где будет размещен крупный центр продаж и обслуживания. Частная собственность площадью находится на улице Хакадар 39-41 на севере Нетании, недалеко от центра продаж Geely Geometry. Согласно презентации Real Estate Strategy, в собственности есть 3300 квадратных метров застроенной площади, а права на строительство составляют 300-400% для торговли и офисов.



В новом центре будет первый постоянный выставочный зал Tesla в Израиле, а также кузовной и покрасочный цех, который заменит небольшой гараж Tesla рядом с нынешней штаб-квартирой компании в Израиле в Кирьят-Ата. До сих пор Tesla продавала свои автомобили в Израиле онлайн и в торговых центрах.

Демонстрационный зал, который должен быть открыт в августе этого года, будет построен в принятом компанией формате Tesla Stores. Помимо показа новых автомобилей, он предложит услугу trade-in и запас автомобилей для немедленной продажи.



С тех пор, как Tesla начала продажи в Израиле в марте 2021 года, на дорогах Израиля появилось более 10 000 новых автомобилей бренда. После агрессивного демпинга 13 января, компания приняла еще тысячи заказов и планирует поставить 3000-4000 автомобилей в первой половине этого года.

До сих пор Tesla предоставляла ремонтные и придорожные услуги в Израиле через субподрядчика Shagrir, но растущие темпы продаж создали необходимость создать собственную сеть сервиса и запчастей.