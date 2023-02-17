



Tesla обвинили в увольнениях за профсоюзную деятельность

Рабочие Tesla, которые пытаются сформировать профсоюз в Нью-Йорке, обвинили компанию Илона Маска в увольнении более 30 человек в попытках подавить их профсоюзную деятельность.



Об этом сообщает ВВС.



Недовольные работники объявили, что увольнения начались буквально спустя день после того, как профсоюз обнародовал свои усилия.



"Я глубоко убежден, что это было возмездием за заявление комитета. Это позор", — возмутился уволенный член организационного комитета Ариан Берек.



По данным ВВС, компания Tesla отказалась комментировать эту информацию.