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Tesla Model Y — самый продаваемый в мире электрокар
27.05.2023 15:40 Алина Груднева

Tesla Model Y — самый продаваемый в мире электрокар

Tesla Model Y стал первым электромобилем, который считается самым продаваемым в мирею

Об этом свидетельствует отчет аналитиков Jato Dynamics.

Уточняется, что Model Y превзошла такие модели, как Toyota RAV4 и Corolla, заняв первое место в мировом рейтинге по продажам в первом квартале 2023 года.

При этом, цена на эту модель Tesla стартуют с 47 490 долларов, что значительно дороже тех же Corolla 2023 года (21 550 долларов) и RAV4 (27 575 долларов).

По словам аналитиков, по всему миру в первом квартале было продано 267 200 единиц Model Y. К сравнению Corolla  - 256 400 , а RAV4 - 214 700.
 

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