



Tesla Model Y — самый продаваемый в мире электрокар

Tesla Model Y стал первым электромобилем, который считается самым продаваемым в мирею



Об этом свидетельствует отчет аналитиков Jato Dynamics.



Уточняется, что Model Y превзошла такие модели, как Toyota RAV4 и Corolla, заняв первое место в мировом рейтинге по продажам в первом квартале 2023 года.



При этом, цена на эту модель Tesla стартуют с 47 490 долларов, что значительно дороже тех же Corolla 2023 года (21 550 долларов) и RAV4 (27 575 долларов).



По словам аналитиков, по всему миру в первом квартале было продано 267 200 единиц Model Y. К сравнению Corolla - 256 400 , а RAV4 - 214 700.

