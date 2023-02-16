



Tesla меняет цены в США в четвертый раз за два месяца

Tesla изменила цены на одну из версий седана Model 3 и кроссовера Model Y, что стало четвертой корректировкой цен производителя электромобилей с начала года.



Tesla повысила цену на кроссовер Model Y на $1 000 до $58 990, как показано на сайте компании. Она снизила цену на заднеприводный седан Model 3, свою самую дешевую модель, на $500 до $42 990.



Оба автомобиля подходят для получения федеральных налоговых льгот в США в размере $7 500.



В январе Tesla провела масштабное снижение цен на весь модельный ряд и на всех основных рынках.



С тех пор компания часто корректирует цены в Интернете.



После последних изменений версия Model Y, которая имеет более высокую максимальную скорость и более низкую подвеску, по-прежнему стоит примерно на 16% дешевле, чем в начале января для американских покупателей.



Маск сказал, что высокий спрос побудил компанию сделать первое небольшое повышение цен на Model Y и что компания сосредоточится на цене, чтобы стимулировать спрос в условиях, когда экономика движется к тому, что, по его мнению, будет рецессией.