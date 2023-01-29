



Tesla готовится выпустить электромобиль за 25 тысяч долларов

Компания Tesla готова раскрыть подробности о новой, уже третьей платформе, разработка которой находится в приоритете у ее инженеров. Частичная информация о ней будет обнародована на “Дне инвестора”, запланированном на 1 марта 2023 года. Как уверяет глава компании Илон Маск, новая модель будет стоить вдвое меньше существующих и позволит производить два электромобиля по цене одного.



Пионером новой платформы Tesla станет электромобиль, который окажется вдвое дешевле в производстве, чем нынешние Model 3 и Y. Это позволит компании установить относительно невысокий ценник – предварительно стоимость новинки заявлена на уровне 25 тысяч долларов, в то время как Model 3 сейчас оценивается по меньшей мере в 43 тысячи долларов.



Снижение себестоимости поможет Tesla увеличить темпы производства. По словам Маска, тираж электрокаров на новой платформе превысит объемы выпуска всех нынешних моделей. По итогам 2023 года компания планирует собрать от 1,8 до двух миллионов электромобилей в зависимости от обстоятельств.



В прошлом году Tesla выпустила 1,36 миллиона машин, и это уже значительный скачок по сравнению с 2021-м – производство благодаря ускорившимся “Гигафабрикам” в Берлине и Техасе выросло на 47%. Продать в 2022 году удалось 1,31 миллиона электрокаров по всему миру.



Сборка будущей дешевой платформы начнется не раньше 2024 года. В этом году компания должна наконец-то поставить на конвейер пикап Cybertruck, со дня презентации которого прошло уже более трех лет.