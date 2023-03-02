



“Теневой флот” растет: Около 600 кораблей помогают перевозить российскую нефть

По подсчетам экспертов, “теневой флот”, помогающий россиянам перевозить подсанкционную нефть, насчитывает около 600 судов – это примерно 10% мирового количества крупных танкеров. Об этом пишет CNN.



В настоящее время на рынке появились новые игроки. Даже отраслевые эксперты часто не знают, кто именно являются операторами и владельцами большинства кораблей, перевозящих нефть из России. Однако, известно, что в некоторых случаях действуют подставные компании в Дубае или Гонконге. Иногда корабли покупают у европейцев или используют старые суда, которые пошли бы на металлолом. Для выполнения этих заказов требуются корабли. У российского флота нет достаточного количества судов, поэтому россиянам приходится пользоваться услугами “теневого флота”.





"Есть флот, который не занимается бизнесом с Россией, а есть флот, который почти исключительно занимается им", – объяснил Ричард Мэтьюз, руководитель отдела исследований EA Gibson. По его словам, есть лишь несколько кораблей, которые делают “и то, и другое”.



Пока Европа отказывается от российского топлива, по данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Китай увеличил импорт российской нефти в среднем до 1,9 миллиона баррелей в день – это на 19% больше, чем в 2021 году. Индия, в свою очередь, увеличила закупки на 800% – в среднем до 900 тысяч баррелей в день.





Аналитик по грузовым перевозкам Мэттью Райт разделяет суда, перевозящие российскую нефть, на две категории: “серые корабли” и “темные корабли”. Серые – это те, которые приобрели покупатели на Ближнем Востоке и в Азии в Европе после вторжения россии в Украину. Раньше они не были активны на рынке танкеров.



“Темные корабли” давно помогают обходить западные санкции Ирана и Венесуэлы. Недавно они тоже начали транспортировать российскую нефть.

“Мы все ожидали, что “темный флот2, перевозящий иранскую и венесуэльскую нефть, вырастет. И это произошло2, – сказал старший аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Джаней Шах.

Транспортировать российскую нефть на большие расстояния становится все сложнее. По оценкам экспертов, сейчас России нужно в четыре раза больше мощностей для перевозок сырой нефти, чем до полномасштабного вторжения в Украину, а “теневой флот” для перевозок подсанкционного топлива растет на 25—35 судов ежемесячно.



Эмбарго Европейского Союза на поставки российской нефти заработали с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Исключение в ЕС было сделано для Болгарии и Хорватии, а также под санкции не попали поставки по трубопроводу “Дружба”. Чехия тоже получила право покупать российский дизель.

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Предельная цена российских нефтепродуктов со скидкой (например, мазут) с 5 февраля составляет $45 за баррель, а для премиальных продуктов (например, дизельное топливо) $100. Это максимальные цены, по которым можно перевозить морем в третьи страны нефтепродукты из России. Для судов с российскими нефтепродуктами, закупленными и загруженными до 5 февраля и выгруженными до 1 апреля, предусмотрен переходный период на 55 дней.