



Тель-Авив снова упал в мировом рейтинге стартапов

Два лучших города Израиля, Тель-Авив и Иерусалим, опустились на одну и семь позиций соответственно в глобальном рейтинге, а Париж теперь обгоняет израильский город. В других городах Израиля – Беэр-Шеве, Кесарии и Нацерете, также наблюдается аналогичный спад. Хайфа, которая является третьим самым успешным стартап-городом Израиля, поднялась на 11 позиций и сейчас занимает 133-е место.



Израиль по-прежнему занимает третье место в общем зачете четвертый год подряд после США и Великобритании и является единственной страной в первой пятерке, которая сократила свой разрыв с США.



В настоящее время в Израиле восемь городов входят в топ-500 по сравнению с шестью в 2022 году, и он занимает 21-е место по рейтингу бизнеса, что показывает, что стартапы страны все же добиваются успеха.



StartupBlink выпускает ежегодный отчет об экосистеме стартапов, используя методологию, которая включает количественные показатели, показатели качества и бизнес-среды стартапов. Он измеряет эффективность 1000 городов в 100 странах и сотрудничает с такими организациями, как Crunchbase, Statista, Bright Data и Программа развития ООН.