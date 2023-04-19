



Тель-Авив и Иерусалим вошли в список городов, где больше всего миллионеров

Согласно докладу Henley & Partners World Wealthiest Cities Report 2023, составленном Henley & Partners, Тель-Авив и Иерусалим вошли в число городов, где проживает больше всего миллионеров, пишет Globes.



Ранее Henley & Partners оценивала только 20 самых богатых городов мира, но в этом году Тель-Авив занял 30-е место в расширенной таблице, в то время как Иерусалим - 53 место.



В Тель-Авиве, который находится в списке ниже Ванкувера (29 место) и чуть выше Москвы (31 место), проживает 35 600 жителей с состоянием более 1 миллиона долларов, 90 человек с состоянием более 100 миллионов долларов и 11 миллиардеров. Богатых людей в Тель-Авиве за последнее десятилетие стало на 51% больше.



В Иерусалиме, который уступает Варшаве (52 место) и опережает Сан-Диего, проживает 15 100 миллионеров, 48 сантимиллионеров и пять миллиардеров. Иерусалим стал “богаче” на 37% за последнее десятилетие.



В первую десятку списка вошли Нью-Йорк, Токио и район залива Сан-Франциско, за которыми следуют Лондон, Сингапур, Лос-Анджелес, Гонконг, Пекин и Шанхай. Сидней — 11-й, Чикаго — 12-й.



