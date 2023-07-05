



Технологический сектор Израиля восстановится, несмотря на проблемы

Министры коалиции недавно с гордостью указали на отчеты, обобщающие последние модели инвестиций в технологии, которые вселили луч надежды в прогнозы на будущее. Несмотря на оппозицию и протесты против реформы судебной системы, израильская технологическая индустрия все еще жива и скоро вернется к своей полной силе, пишет Globes.



Как отмечает издание, в одном из отчетов Тимор Арбель, генеральный директор LeumiTech — технологического банковского подразделения банка Leumi, намекнул, что худшее уже позади, и что во второй половине года мы начнем наблюдать “возобновление деятельности и стабилизацию, которые приведут к возобновлению роста в долгосрочной перспективе”.



Принимая во внимание, что венчурные фонды, основные организации, инвестирующие в технологии, неохотно лезли в карманы в течение последних двух кварталов, это хорошая новость.



Сокращение инвестиций в технологические компании, конечно, является международным явлением, но, как показывают данные Управления инноваций Израиля, сокращение в Израиле еще хуже. В первом квартале этого года инвестиции в технологическую отрасль Израиля сократились на 71% по сравнению с 66% в ЕС и 55% в США.



Эффекты правительственной судебной реформы нельзя отрицать. Израильские инвесторы говорят об американцах и европейцах, которые не хотели инвестировать в Израиль в период с февраля по апрель, хотя это больше касалось новых частных инвесторов, а не инвесторов, которые знают Израиль.



Теперь финтех-компаниям и компаниям, занимающимся кибербезопасностью, необходимо собрать больше денег, они предпочитают подождать, пока буря утихнет, чтобы не пострадать от падения стоимости. Их инвесторы также предпочитают это, чтобы не зафиксировать падение доходности, которое повредит их прибыли.



Инвесторы считают, что компании привлекли слишком много денег в 2021 и начале 2022 года, что дало им передышку как минимум еще на квартал или два. Когда деньги закончатся, средняя стоимость компаний упадет и появятся новые инвестиционные возможности, тогда инвесторы вернутся к экстенсивному инвестированию. Таким образом, хотя сумма инвестиций будет увеличиваться, средняя оценка стартапов будет снижаться.



Снижение инвестиций — это отчасти оптическая иллюзия, вызванная тем, что инвесторы ждут снижения оценок, а отчасти — чрезмерный приток предпринимателей в модную область ИИ, которую большинству инвесторов трудно полностью понять. Многие инвесторы сейчас готовятся атаковать новые инвестиции во второй половине года, после того как у многих компаний закончатся деньги. Другие ждут, когда рынок ИИ стабилизируется и можно будет выделить компании, которые движутся в правильном направлении.



Сегодня Израиль столкнулся с падением таких важных показателей, как Тель-Авивская фондовая биржа (TASE), индекс свободы прессы, стабильность шекеля и даже рейтинг Тель-Авива среди инновационных городов мира, он восстановится - но ему будет сложнее. Нет сомнений, что вторая половина 2023 года будет выглядеть лучше для израильских технологических компаний, но их стартовая точка будет ниже, а трудности с привлечением средств - больше.



