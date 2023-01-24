



Технокомпании США готовятся сообщить о самых низких доходах с 2016 года

Американские технологические акции готовятся начать сезон квартальных отчетов с самыми низкими показателями с 2016 года.



Несмотря на неплохое начало года для рынка, Microsoft, Amazon и Alphabet, сокращают тысячи рабочих мест в связи с падением дохода.



На следующей неделе отчитаются такие компании, как Texas Instruments, Lam Research и Intel.



Apple, Alphabet и другие гиганты объявят результаты на следующей неделе. Эта группа оказывает огромное влияние на динамику рынка в целом, поскольку на долю инфотехнологических компаний приходится более 25% рыночной капитализации S&P 500.



Уолл-стрит уже несколько месяцев снижает прогнозы по прибыли технологического сектора.



Согласно прогнозам, доходы технологических компаний в четвертом квартале упадут на 9,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что станет самым резким снижением с 2016 года,