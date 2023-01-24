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Технокомпании США готовятся сообщить о самых низких доходах с 2016 года
24.01.2023 03:35 Евгения Маркова

Технокомпании США готовятся сообщить о самых низких доходах с 2016 года

Американские технологические акции готовятся начать сезон квартальных отчетов с самыми низкими показателями с 2016 года.

Несмотря на неплохое начало года для рынка, Microsoft, Amazon и Alphabet, сокращают тысячи рабочих мест в связи с падением дохода.

На следующей неделе отчитаются такие компании, как Texas Instruments, Lam Research и Intel.

Apple, Alphabet и другие гиганты объявят результаты на следующей неделе. Эта группа оказывает огромное влияние на динамику рынка в целом, поскольку на долю инфотехнологических компаний приходится более 25% рыночной капитализации S&P 500.

Уолл-стрит уже несколько месяцев снижает прогнозы по прибыли технологического сектора.

Согласно прогнозам, доходы технологических компаний в четвертом квартале упадут на 9,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что станет самым резким снижением с 2016 года, 

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