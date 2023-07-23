



TASE растет, а шекель укрепляется: эксперты назвали причину

На Тель-Авивской фондовой бирже за последнюю неделю произошла смена направления движения, и шекель стал активно расти. С начала месяца индекс Tel Aviv 35 вырос на 8%, включая 5,26% за последние две сессии, а индекс Tel Aviv 125 вырос на 8% с 9 июля, включая 4,66% за последние две сессии, сообщает Globes.



За последние несколько дней курс шекеля резко вырос и стал самым сильным по отношению к доллару с середины июня, что отчасти объясняется ослаблением американской валюты во всем мире, и не снизился по отношению к евро, который укрепляется во всем мире.



Несмотря на это, отставание TASE, особенно по сравнению с индексами Уолл-стрит, все еще остается значительным. С начала 2023 года Tel Aviv 35 Index и Tel Aviv 125 Index выросли каждый примерно на 5% по сравнению с 18,6% для S&P 500 и 37% для Nasdaq.



Положительная динамика на TASE и укрепление шекеля в последние дни получают импульс от продолжения позитивного тренда на Уолл-стрит, отчасти благодаря обнадеживающим данным по инфляции, опубликованным в последнее время в Израиле и по всему миру. В Израиле в прошлую пятницу было объявлено, что индекс потребительских цен (CPI) в июне не изменился, а годовая инфляция снизилась до 4,2%. В США на прошлой неделе было объявлено, что годовой уровень инфляции снизился до двухлетнего минимума - с 4% в мае до 3% в июне.



Главный экономист инвестиционного дома Meitav Алекс Забежинский говорит: “За исключением роста на фондовых рынках США, не было никаких экономических данных, которые могли бы объяснить рост на TASE. Следует учитывать, что местный фондовый рынок с начала года сильно отстает. Поэтому инвесторы ищут причины для роста. Любая интерпретация политических событий, которая приводит к выводу, что худшее уже позади, приводит к росту фондового рынка. Действительно ли мы прошли дно с точки зрения политических событий и не может ли быть еще хуже? Это сложный вопрос”.



Как сообщил Globes источник на валютном рынке, среди иностранных инвесторов наметилась смена настроений: "Кажется, что они вдруг снова полюбили шекель. Внезапно им стало наплевать на законодательство, и они уверены, что это просто проходящий этап".



Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем сказал Globes: "Поскольку экономические данные и показатели занятости в экономике хорошие, все это может быть связано с вопросительными знаками вокруг судебного законодательства. На рынке многие эксперты, в том числе рейтинговые компании и Банк Израиля, оценили значительное влияние, которое законодательство без широкого консенсуса может иметь как на экономическую активность, так и на настроения инвесторов. стандартов, рынок жаждет позитивных заголовков, которые снизят уровень беспокойства".



