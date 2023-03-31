



Тарифы на электроэнергию снизятся на следующей неделе

Управление коммунальных служб Израиля объявило сегодня, что тарифы на электроэнергию снизятся на 2,4% на следующей неделе, пишет Globes.



Cнижение цен для населения будет на 0,4% больше, чем первоначальное решение, объявленное в начале марта после обращения Ассоциации производителей в связи с резким падением цен на уголь на мировых рынках.



Это третий пересмотр тарифов на электроэнергию примерно за три месяца, тогда как обычно тарифы на электроэнергию обновляются только один раз в год. Это сокращение является дополнением к сокращению на 1,5%, объявленному Управлением коммунального хозяйства в прошлом месяце, которое было связано с решением министра финансов Бецалеля Смотрича продлить освобождение от акцизного налога на уголь.



Однако последние сокращения еще не компенсировали резкое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на 8,2%, которое вступило в силу в начале 2023 года. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Смотрич пообещали отменить большую часть повышения цен, но пока она остается в силе.



Управление коммунального хозяйства заявило в своем заявлении: “Макроэкономическая среда нестабильна. Например, процентная ставка, индекс цен и обменный курс, рост которых и связанные с ним риски частично компенсируют снижение мировых цен на уголь”.



Управление коммунальных служб также отметило, что был достигнут значительный прогресс в процессе продажи электростанции Эшколь, принадлежащей Israel Electric Corp. (IEC), в то же время произошло обрушение крана на угольном причале Сайт IEC Rotenberg. Управление коммунального хозяйства указывает в своем решении, что будет изучать влияние этих двух событий на сектор электроэнергетики и значение для потребителей электроэнергии в целом с учетом всех последствий.



