



Талибан представил суперкар: "Честь для нации” – видео

Агрессивный, но вместе с тем утонченный в дизайне прототип представляет собой кульминацию пяти лет проектирования и разработки под руководством 30 инженеров компании ENTOP и Афганского технического профессионального института ATVI.



Mada 9, скорее всего, не сможет конкурировать с такими автомобилями, как Bugatti и McLaren, поскольку команда, создавшая машину, утверждает, что ее двигатель – это двигатель "сравнительно бюджетного" хэтчбека Toyota Corolla.



Глава ATVI Гулам Хайдар Шахамат рассказал афганскому телеканалу TOLO News, что двигатель Toyota Corolla был модифицирован таким образом, что "если вы увеличите скорость, он будет достаточно мощным, чтобы ее выдержать", но заявил, что ENTOP все же хочет установить электрическую силовую установку в Mada 9 позже.

Спикер Талибана Забихулла Муджахид с гордостью разместил изображение автомобиля в социальных сетях и сказал, что его создание является "честью" для всей страны.Министр высшего образования Талибана Абдул Баки Хаккани выступил с пылкой речью на открытии автомобиля в штаб-квартире ENTOP, восхваляя научные ценности Афганистана и утверждая, что этот автомобиль является доказательством стремления режима развить "религиозные и современные науки для своего народа".Генеральный директор ENTOP Мохаммад Риза Ахмади выразил надежду, что суперкар "донесет ценность знаний людям" и поможет повысить имидж Афганистана на мировой арене.“Он начнет свое путешествие в Афганистане и однажды, возможно, выйдет на международный уровень”, – сказал он.Прототип будет скоро полностью завершен, и утверждается, что "ведутся работы по представлению автомобиля на международных выставках". Новость о суперкаре была встречена в Афганистане с большим энтузиазмом, а соцсети быстро наполнились изображениями и эффектными презентационными роликами.