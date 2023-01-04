



Тайвань выдаст по 200 долларов каждому жителю

Тайвань планирует в этом году выделить своим гражданам сумму около 200 долларов, заявил сегодня премьер-министр Су Цзэн-чан.



“Плодами наших экономических достижений воспользуются все граждане, от мала до велика”, – сказал он.



Экономика страны, которая в значительной степени зависит от экспорта и является важным двигателем глобального технологического сектора, выросла в 2021 году на 6,45%.



Поскольку ожидается ,что экономический рост замедлится в 2022 и 2023 годах, правительство планирует инвестировать дополнительно 2,4 миллиарда долларов США налоговых поступлений обратно в экономику, чтобы помочь защитить ее от глобальных экономических потрясений.



Среди прочего, правительство планирует предоставить субсидии на оплату энергии, а также на страхование труда и здоровья.



Премьер-министр заявил, что 140 миллиардов тайваньских долларов будет выделено на гранты гражданам, каждый из которых получит по 6000 тайваньских долларов (около 195 долларов США).