



Сюрприз для экономики: как рынки отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву

Визит лидера Китая в российскую столицу продлится 3 дня. Но реакция финансовых рынков на это была мгновенной.

Об этом сообщает Investing.com.



Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Добавим, что главная программа визита запланирована именно на вторник, 21 марта.



Это очень рисковый шаг для Китая. Поскольку вторая экономика мира крайне уязвима в контексте усиления противостояния с США и Европой. Кроме того, замедление экономик США и стран Европы, столкнувшихся с рядом сложностей в последние годы, – это также вызов для КНР. Такая динамика довольно плохая новость для чувствительной к экспорту экономики Китая. Первая реакция фондового рынка на приезд китайского лидера в Москву для переговоров с Путиным отражает эти тенденции.



Основные показатели демонстрировали негативную динамику:

Индекс Hang Seng index упал на 2,84%;

Индекс The Hang Seng Tech потерял 3,10%;

Потери стоимости акций в секторе продажи алкоголя, туризма, фармацевтики, авиа перелетов и телекоммуникаций составили от 4,77% до 2,91%;

Проседание активов, связанных с нефтью, газом и банками оценили в менее чем 2%.