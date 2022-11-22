



Своего газа РФ стало мало - украинский хочет забрать

После ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, россияне нацелилась на на украинскую добычу газа. Впервые Россия ударила по объектам газодобывающей промышленности 17 ноября. Это определенно может очень усложнить прохождение отопительного сезона.



Эксперты уже отмечают, что удары по объектам добычи голубого топлива будут менее эффективны, чем удары по энергетике. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, газовая инфраструктура имеет свою специфику. Значительная часть трубопроводов находится под землей.



"Во-первых, достаточно сложно поразить транспортные артерии. По меньшей мере, магистральные трубы планировались еще при СССР и были сделаны с учетом возможной войны. Поэтому они достаточно надежны и защищены. Хотя, конечно, все можно повредить по желанию", – отметил Харченко.



По его словам, на сегодняшний день нет большой угрозы для газовой сети. Если в условиях дефицита ракет россияне начнут бить и по электрической, и по газовой инфраструктуре, то они добьются значительно меньшего эффекта.



"Если они попытаются накрывать еще и газовую инфраструктуру одновременно, облегчат восстановление обеих частей нашей инфраструктуры. В этом случае они менее акцентированно будут атаковать электрические сети. А одновременно большого успеха с газовыми они не достигнут", – считает эксперт.



Украинские власти уже прогнозировали подобные обстрелы. Однако считалось, что Россия постарается ударить по газотранспортной системе страны. Так, еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский уверял: Россия может готовить новые удары по Украине, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру, так РФ планирует перекрыть поставки газа в Европу.



"Они нанесут удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории. Потому что, если они бьют по нашей газотранспортной системе, то понятно, что это они. Будут большие штрафные санкции", – пояснил президент.



Зеленский подчеркнул, что, повредив газовую инфраструктуру, россияне потребуют от Германии снять санкции и запустить Северный поток-2.



Однако риски в результате российских ударов все равно есть. Как рассказал сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, поскольку добыча газа влияет на прохождение зимы, удары РФ по таким объектам могут усложнить отопительный сезон. Он объяснил, что, если РФ будет наносить удары, Украина будет вынуждена компенсировать больше объема газа из хранилищ.



"Добыча газа - это существенный фактор, который влияет на безопасность, прохождение зимы в отопительный период. Если будут наноситься удары, например, по Харьковской области, именно потому, что там сосредоточено основной объем добычи газа, по Полтавской области - это будет существенно сказываться на прохождения отопительного сезона. Потому что мы будем вынуждены больше поднимать газа из подземных хранилищ, то есть компенсировать тот объем, который мы не сможем добывать", - пояснил Корольчук.



По его словам, сейчас трудно сказать, какие есть потери в результате нанесенных ударов.



"Добыча сегодня составляет где-то 40 миллионов кубометров в сутки. И вот из этого объема мы сейчас уже потребляем этот газ для отопления. То есть вместо того, чтобы поднимать его из подземных хранилищ, мы его используем напрямую. Так всегда зимой и в мирное время было", - отметил эксперт.



Экономический эксперт Борис Кушнирук так же отмечает, что на сегодняшний день есть риски как с газоснабжением, так и с электроснабжением в Украине. Если россияне будут целиться в точки, где происходит распределение газа и электроэнергии, то соответственно будут возникать проблемы для населения.



"Еще одним испытанием станет то, что объемы газа в украинских газохранилищах достаточно малы. Однако есть надежда на теплую зиму и на то, что промышленность будет меньше потреблять", - рассказал Кушнирук.



Учитывая, что российские ракеты достают по всей территории Украины, фактически все области находятся под риском. В наиболее сложных ситуациях сейчас находятся Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Николаевская, Донецкая и Луганская области.



Удары по газораспределительным объектам могут привести к тому, что в Украине возникнут проблемы с газоснабжением, отметил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. В свою очередь это приведет к тому, что в крупных городах, где отопление исключительно на газу, могут быть сложные ситуации, в частности, перерыв на определенный период в теплоснабжении населения.



По словам экс-министра, последствия вражеской атаки будут ощущаться украинцами в зависимости от объекта, по которому россияне нанесли удар. Так, если обстрелам подвергается газотранспортная инфраструктура, это будет ощутимо сразу, поскольку газ не будет поступать к потребителям.



В случае ударов захватчиков по объектам газодобычи потребители не испытают проблем на определенный период. Однако добыча голубого топлива сократится и, если зима будет холодной – запасов газа, которые есть в хранилищах, будет недостаточно.



Однако военный эксперт Александр Коваленко убежден, что ракетные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре не достигнут поставленной цели.

"Победы они не достигнут по одной простой причине. Украина – это страна с развитой технической и технологической составляющей. Страны с развитой технической и технологической составляющей обладают возможностью восстановления разрушенных объектов. Они боролись с железными дорогами, месяц обстреливали железнодорожные узлы и объекты, а затем опустили руки, потому что поняли, что это глупо", - отметил эксперт.



По мнению Коваленко, при новых обстрелах россияне "будут более упорно действовать, потому что это элемент террора, на который они делают ставку".



"Они считают, что если оставят Украину без света, связи, водоснабжения, тепла, это даст им какую-то гипотетическую победу. На самом деле это еще больше сплачивает граждан Украины в общей ненависти к российским оккупантам", - подчеркнул он.