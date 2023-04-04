



Суверенный фонд Израиля накопил только одну шестую от прогнозированной суммы

Согласно отчету о фонде, опубликованному сегодня Министерством финансов, Фонд граждан Израиля, суверенный фонд благосостояния для получения прибыли от природных ресурсов страны, составил на конец 2022 года всего 617 миллионов долларов, сообщает Globes.



Фонд был создан для того, чтобы будущие поколения могли получать выгоду от гонораров, которые государство получает от природных ресурсов страны, в основном от ее морских газовых месторождений. Однако действующая власть в коалиционных соглашениях оговаривала возможность размораживания средств из фонда для немедленного использования на инфраструктуру.



Сумма, которую пока накопил Фонд граждан, значительно ниже ранних прогнозов государства. Десять лет назад Банк Израиля подсчитал, что к этому моменту фонд накопит более 4 миллиардов долларов — в 6 раз больше, чем сумма, находящаяся в настоящее время в фонде.



Согласно отчету Минфина, фонд начал свою деятельность в июне 2022 года и за первые шесть месяцев зафиксировал доходность в размере 1,2%. Половина доходов фонда приходится на инвестиции в акции, а вторая половина - на денежные активы. Это была очень разумная прибыль, учитывая, что это был ужасный год на рынках.



В отчете о Фонде граждан Израиля также говорится о последствиях запланированного правительством законодательства о пересмотре судебной системы: “В последние месяцы 2023 года в показателях финансовых рынков в Израиле открылся значительный разрыв по сравнению с показателями основных фондовых бирж мира, а также шекель ослаб после многих лет укрепления шекеля”.



Нельзя отрицать, что основная причина низких показателей Тель-Авивской фондовой биржи, а также ослабления шекеля и увеличения оттока капитала из Израиля заключается в опасениях инвесторов по поводу ослабления судебной системы после законодательных изменений, которые коалиция стремится принять.



