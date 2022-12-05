



Superpharm поднял цены на десятки процентов

В течение последнего периода в Израиле идет борьба между поставщиками, которые хотят повысить цены, и торговыми сетями, которые борются и противостоят этому повышению.



Одной из сетей, поддавшихся давлению, является Superpharm, крупнейшая аптечная сеть в Израиле с более чем 280 филиалами, которая одобрила повышение цен компанией Unilever. Unilever производит, среди прочего, Dove, Бадин, Пинук и другие туалетные принадлежности. Речь идет о повышении цен в линейке продуктов на 5%, 10% и даже 20%.



Пинук лосьон для душа - 700 мл

Предыдущая цена: 11,90 шекелей

Сейчас: 12,90 шекелей.

увеличение на 8,40%



Концентрированный смягчитель ткани Бадин, 960 мл

Предыдущая цена: 19.90 шекелей.

Сейчас: 21.90 шекелей

увеличение 10%



TRESemmé - кондиционер для волос 400 мл

Предыдущая цена: 18.90 шекелей.

Сейчас: 20.90 шекелей.

увеличение на 10,5%



Смягчитель ткани Бадин - детский, 2 литра

Предыдущая цена: 18.90 шекелей.

Сейчас: 24,90 шекелей.

увеличение на 31,75%



Шампунь Dove

Предыдущая цена: 22,90



Сейчас: 23,90 шекелей.



повышение на 5%



А если этого недостаточно, то цены на некоторые товары на сайте стали еще выше. Например, лосьон для душа Пинук будет стоить 15,90 шекелей вместо 12,90 шекелей в филиалах - разница в цене составляет более 23%. Важно подчеркнуть, что крупные продовольственные сети по-прежнему выступают против повышения цен, и пока они продолжают выступать против, возможно, поставщики сдадутся.