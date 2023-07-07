



Сухопутный маршрут между Израилем и Саудовской Аравией изменит правила игры

Израиль и США продвигают амбициозный план по наземному маршруту, соединяющему ОАЭ через Саудовскую Аравию и Иорданию с израильскими портами. Маршрут упростит транспортировку грузов и значительно снизит затраты для всего региона. На втором этапе шоссе также обеспечит движение туристов.



Иерусалим и Вашингтон продвигают секретный план создания непрерывного сухопутного моста, соединяющего Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, ведущего из Персидского залива прямо в морские порты Израиля. Он предназначен для вывоза товаров с Востока в Европу через Израиль, а позже и для туристических перевозок.



Согласно исследованию, проведенному Министерством иностранных дел и правительством США, маршрут сократит время следования грузов от двух-трех дней до нескольких недель, а также экономия до 20% стоимости доставки.



В настоящее время грузовики, выезжающие из Объединенных Арабских Эмиратов, прибывают в порт Хайфы через мост Алленби, но сталкиваются с бюрократическими процедурами, включая смену водителей, оформление документов и длительное время ожидания. Еще один дорогой вариант доставки товаров – морским транспортом через Суэцкий канал и далее в европейские порты, что тоже затратно.



Идея состоит в том, чтобы обеспечить прибытие одного грузовика и водителя из Дубая в порт Хайфы, например, без смены водителей и грузовиков на пограничных переходах между странами. МИД Израиля представил план спецпредставителю США Амосу Хохштейну.



По словам высокопоставленных израильских чиновников, американцы с энтузиазмом восприняли этот план и начали продвигать его с вовлеченными странами – Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Иорданией. Это инфраструктурный проект, пересекающий границы, который начнется в Объединенных Арабских Эмиратах, пройдет через Саудовскую Аравию и завершится в морских портах Израиля. Позже он расширится до Бахрейна и Омана.



У Израиля есть очень хорошие шансы относительно быстро продвинуть план, даже до того, как Израиль и Саудовская Аравия установят официальные отношения, потому что все стороны выиграют от сокращения времени транзита и стоимости доставки, что позволит сократить разрыв между Дальним Востоком и Европой.



Сухопутный маршрут будет основан на существующих дорогах, но потребует модернизации некоторых трасс и строительства определенных участков.

План потребует, чтобы все страны договорились о стандартизации грузовиков, а также договорились о водительских правах для водителей, которым будкт разрешено передвигаться по маршруту без задержек.



Согласно плану разработки, сухопутный мост в конечном итоге будет служить и туристическим целям. Проект будет способствовать связям между Израилем и странами региона в области транспорта, инфраструктуры и информации. По данным источников, знакомым с деталями плана, реализация проекта стала возможной благодаря подписанию Авраамовых соглашений и приверженности США укреплению мира в регионе, способного изменить весь Ближний Восток.



Тем временем Вашингтон продолжает продвигать план железнодорожного сообщения из Персидского залива в Израиль и оттуда в Европу, но это проект, реализация которого займет еще несколько лет, тогда как сухопутный мост может быть введен в эксплуатацию в течение короткого времени.