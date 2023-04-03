



Судебная реформа может вытянуть из экономики 42 миллиарда долларов за 3 года

Согласно подсчетам радиостанции "Галей ЦАХАЛ", основанным на прогнозе Банка Израиля, судебная реформа Израиля будет стоить стране 14 миллиардов долларов в год в течение следующих трех лет.



В пресс-релизе, опубликованном ранее в понедельник, 3 апреля, BoI предупредил, что, если изменения в судебной системе произойдут, и “восприятие общественности таково, что влияние законодательных изменений сохранится”, Израиль может ежегодно терять 2,8 процента своего валового внутреннего продукта в течение следующих трех лет.



По данным радио "Галей ЦАХАЛ", эта цифра будет равняться 14 миллиардам долларов в год, хотя эта цифра является весьма спекулятивной.



Согласно BoI, если последствия судебной реформы быстро ослабнут, Израиль будет терять только 0,8 процента своего ВВП в год в течение трех лет, тогда как, если судебный кризис будет разрешен таким образом, что не затронет экономику, прогнозируется, что ВВП вырастет на 2,5% в этом году и на 3,5% в следующем году.



Экономика выросла на 6,5% в 2022 году, превзойдя прогнозы, и первоначально ожидался рост на скромные 2,8% в 2023 году на фоне глобального экономического спада.