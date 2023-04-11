



Судьбоносная неделя для экономики Израиля

В значительной степени эта неделя определит направление израильской экономики на ближайшие месяцы. В центре внимания будет необычайно высокая напряженность на различных фронтах безопасности, индекс потребительских цен за март и кредитный рейтинг Израиля от самого важного рейтингового агентства Moody's. К концу недели мы узнаем, снижается ли инфляция, что даст некоторое представление о будущих изменениях процентной ставки Банка Израиля, а также мы будем иметь лучшее представление о том, насколько далеко зашедшие изменения в правовой системе Израиля, которые правительство продвигает, будут действительно влиять на рейтинговые агентства.



Неопределенная ситуация с безопасностью влияет на валютный рынок и обменные курсы шекеля. Во время праздника Песах последствия эскалации на границах Израиля и террористических актов внутри страны привели к тому, что шекель потерял 1-2% своей стоимости по отношению к доллару США и евро, при этом курс шекеля к евро достиг двухлетнего максимума и приближается к 4 шекелям за евро.



Спокойнее обстоят дела на Тель-Авивской фондовой бирже, которая открыла укороченную торговую неделю (из-за праздника Песах) смешанной и не слишком волатильной. Как и следовало ожидать, в промежутке между праздничными днями торговля была очень низкой. Оборот акций вчера составил 415 миллионов шекелей, что сопоставимо со средним дневным оборотом в 2,1 миллиарда шекелей в первом квартале 2023 года. Оборот облигаций составил 534 миллиона шекелей, что сопоставимо со средним дневным оборотом в первом квартале в 4,1 миллиарда шекелей.



Главный экономист по рынкам Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем предупреждает в своем обзоре рынка, что ситуация с безопасностью может повлиять на рынки.

“В целом прошлый опыт учит нас, что с течением времени значение вопроса безопасности для рынка капитала уменьшилось”, – пишет Менахем, но добавляет, что текущий раунд может иметь большее влияние из-за многих фронтов, совпадения чувствительные периоды Песаха и Рамадана, а также продолжающиеся протесты против пересмотра судебной системы.

Из-за этих комбинированных факторов, говорит Менахем, возрастает и опасность пожара.



Даже если напряженность в сфере безопасности снизится, два макроэкономических события, которые должны произойти в один и тот же день, будут иметь большое значение для израильской экономики. Первый – это публикация индекса потребительских цен за март в эту пятницу. В то время как во всем мире появляются признаки того, что инфляция находится под контролем, Израиль далек от этого. Согласно последнему прогнозу Исследовательского отдела Банка Израиля, годовая инфляция к концу этого года составит 3,9%, что выше целевого диапазона 1–3%. Индекс потребительских цен за февраль оказался на удивление высоким, показав месячный рост на 0,5% и годовой уровень инфляции на 5,2%.

“Банк Израиля опубликовал прогноз процентной ставки по двум сценариям. Один заключался в том, что спор об изменениях в правовой системе будет разрешен, и в этом случае процентная ставка Банка Израиля прогнозируется на уровне 4,75% в первом квартале 2024 года. , а управляющий Банка Израиля Амир Ярон сказал, что если инфляция снизится, процентная ставка может даже упасть”, – говорит Моди Шафрир, главный стратег по финансовым рынкам в Bank Hapoalim.

При втором сценарии, по мнению Шафрира, “правовые и институциональные изменения сопровождаются повышением премии за риск страны, и в этом случае, по оценкам центрального банка, его процентная ставка вырастет и в следующем году может достичь пика в 7%.



Другим событием, которое должно состояться в пятницу, станет публикация прогноза суверенного рейтинга Государства Израиль международным рейтинговым агентством Moody's. В настоящее время рейтинг Израиля находится на очень хорошем уровне A1, но прогнозы из-за предстоящего пересмотра стали более мрачными, агентство опубликовало “Комментарий эмитента” с заголовком “Запланированные судебные изменения могут ослабить институциональную мощь Израиля”.



В своем комментарии агентство Moody's предупредило, что, если предлагаемая реформа судебной системы будет реализована в полном объеме, это существенно ослабит правовую систему Израиля и, следовательно, будет иметь негативные последствия для кредитного рейтинга Израиля.