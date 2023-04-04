



Суд Швейцарии отклонил апелляцию израильского магната, но смягчил приговор

Апелляционный суд Женевы оставил в силе обвинительный приговор израильскому алмазному магнату Бени Штайнмецу за подкуп иностранных чиновников в связи с прибыльными правами на добычу полезных ископаемых в западноафриканской стране Гвинея.



Суд, огласив свое решение после судебного разбирательства прошлым летом, оставил в силе обвинительные приговоры Штайнмецу и двум другим подсудимым за подкуп иностранных государственных чиновников за обещания, данные тогдашнему президенту Лансане Конте посредством выплат его жене Мамади Туре в размере около 8,5 миллионов долларов.



Суд также оставил в силе штраф в размере 50 миллионов долларов против израильского магната, но отменил обвинительный приговор за подделку документов и сократил срок его заключения с пяти лет до трех, причем половину срока условно.



Штайнмец в заявлении через пресс-секретаря обещает обжаловать “несправедливое и политически мотивированное решение” в швейцарском федеральном суде.



