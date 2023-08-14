



Строительство ветряной турбины на Голанах отложено

Строительство спорного проекта ветряной турбины на Голанских высотах, вызвавшего массовые протесты членов общины друзов, не возобновилось. И это несмотря на то, что офис премьер-министра сообщил компании, стоящей за проектом, что они могут вернуться к работе не позднее 1 августа.



В июне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о временной остановке проекта после массовых насильственных протестов и создал межведомственный комитет для решения этой проблемы.



В письме, отправленном секретарем Нетаниягу в Energix, компанию, стоящую за проектом, разработчики были проинформированы о том, что комитет представит свои выводы к 19 июля, и им было предложено отложить продолжение строительства до начала августа.



Однако до сих пор комитет собирался дважды и планирует собраться в третий раз. По словам Zman Yisrael, дочернего сайта The Times of Israel на иврите, он еще не представил никаких результатов.



В настоящее время Energix готова подождать еще немного в надежде, что проблема будет решена должным образом. Но если государство продолжит блокировать проект, компания может потребовать компенсации, поскольку она уже инвестировала в него около 500 миллионов шекелей.





