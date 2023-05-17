



Стремительный рост арендной платы за квартиру стимулирует инфляцию в Израиле

Арендная плата за квартиры выросла на 7,2% за последний год, согласно данным об арендной плате в Индексе потребительских цен ИПЦ. Данные об арендной плате составляют 26% от ИПЦ, поэтому очевидно, что рост арендной платы является одним из наиболее значительных факторов, подпитывающих инфляцию.



В апреле данные ИПЦ об аренде жилья выросли еще на 0,5%, а в годовом исчислении арендная плата выросла на 5,8% за первые четыре месяца 2023 года. арендное жилье, поэтому можно ожидать дальнейшего роста арендной платы, тогда как в январе и феврале арендная плата часто падает.



Данные Центрального статистического бюро показывают, что арендаторы, продлевающие договор аренды, платят в среднем на 3,6% больше, в то время как новые арендаторы, подписывающие договор, платят в среднем на 9% больше, чем предыдущие арендаторы – в среднем по стране на 430 шекелей в месяц.

Опрос, опубликованный в прошлом месяце, показал, что в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе цены на аренду выросли на 11% за последний год, на 12% в Нетании, на 10% в Холоне и на 14% в Петах-Тикве. Только в Беэр-Шеве, где большой выбор квартир в аренду, цены на аренду остались на уровне апреля 2022 года.



“Мы видим тенденцию увеличения средней арендной платы за последние два месяца”, – говорится в обзоре. “Причины: во-первых, мы видим снижение предложения квартир; во-вторых, в связи с экономической ситуацией потенциальные покупатели откладывают покупку квартиры и обращаются на рынок аренды; в-третьих, высокая процентная ставка создает альтернативную цена за деньги, следовательно, арендная плата растет, и, наконец, политическая нестабильность создает неопределенность и на рынке жилья”.