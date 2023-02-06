



Страны Запада ввели эмбарго на нефтяной экспорт из РФ

В воскресенье, 5 февраля, западные страны ввели практически полное эмбарго на нефтяной экспорт из России.



Об этом сообщает ВВС.



"Запрет не обошелся без исключений, главное из которых - потолок цен. К тому же у России был целый год подготовиться и наладить продажу нефти и нефтепродуктов в обход санкций", - сказано в сообщении.



Принятые меры в отношении нефтяного экспорта не затрагивают также поставки РФ в третьи страны.



"Я не предвижу серьезных потрясений", - прокомментировал эмбарго глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.