



Страны Восточной Европы взяли кредитов втрое больше, чем в прошлом году

Страны Восточной Европы в 2023 году взяли в долг в три раза больше средств, чем за такой же период прошлого года, пишет Bloomberg.



По информации издания, правительства стран Восточной Европы уже в этом году взяли в долг почти $32 миллиарда. В частности, Польша взяла в долг $9 миллиардов, Румыния – $6 миллиардов, а Венгрия – $5 миллиардов. Эти три страны вошли в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся рынков.



В этом году кредитоваться на рынках облигаций стало намного дороже после того, как центральные банки по всему миру быстро повысили процентные ставки. В частности, Польша платит 5,5% годовых по новой тридцатилетней облигации. В 2021 году этот показатель составлял бы менее 4%.



По оценкам аналитиков Bloomberg, дефицит бюджета Восточной Европы в текущем году вырастет до 4,3% ВВП региона с 1,3% в 2021 году.



Согласно отчету исследовательского института SIPRI, в 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд. Они достигли отметки в $2,224 триллиона.