



Страны ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти

Решение экспортеров нефти снизить добычу стало неожиданным и неизбежно приведет к росту цен, пишет Reuters. Ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили в воскресенье о сокращении добычи нефти примерно на 1,16 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Reuters.



Отмечается, что решение входящих в группу государств-экспортеров нефти стало неожиданным шагом, который, по мнению аналитиков, повлечет за собой немедленный рост цен. Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года.



По прогнозам, оно может повлечь за собой подорожание нефти на 10 долларов за баррель. Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что добровольно сократит добычу в 500 000 баррелей в сутки. В Министерстве энергетики страны подчеркнули, что это – мера пресечения, направленная на поддержание стабильности нефтяного рынка.



Кроме того, по данным агентства, ОАЭ снизит производство на 144 000 баррелей в сутки, Ирак – на 211 000, Кувейт – на 128 000, Казахстан – на 78 000, Оман – на 40 000 и Алжир – на 48 000.



В РФ также намерены сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки до конца 2023 года. США отмечают, что миру нужны более низкие цены на нефть, чтобы поддерживать экономический рост и помешать президенту России Владимиру Путину получать больше доходов для финансирования войны в Украине. В Белом доме назвали решение стран ОПЕК+ "глупым" ввиду неопределенности на рынке.



В прошлом месяце цены на нефть упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев.

