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Страны G7 передадут Украине более $5 млрд дополнительной помощи
15.04.2023 13:24 Алина Груднева

Страны G7 передадут Украине более $5 млрд дополнительной помощи

Страны G7 передадут Украине более 5 млрд долларов дополнительной финансовой помощи.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, договоренности о дополнительных пакетах поддержки удалось достичь с Францией, Германией и Великобританией.

Он также сообщил, что Швейцария в течение шести лет также предоставит Украине 1,8 млрд франков, а Дания планирует наполнить специальный фонд на 1 млрд евро.

Также дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.
 

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