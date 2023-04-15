Страны G7 передадут Украине более $5 млрд дополнительной помощи
Страны G7 передадут Украине более 5 млрд долларов дополнительной финансовой помощи.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов", - сообщил он.
По словам Шмыгаля, договоренности о дополнительных пакетах поддержки удалось достичь с Францией, Германией и Великобританией.
Он также сообщил, что Швейцария в течение шести лет также предоставит Украине 1,8 млрд франков, а Дания планирует наполнить специальный фонд на 1 млрд евро.
Также дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.