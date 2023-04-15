



Страны G7 передадут Украине более $5 млрд дополнительной помощи

Страны G7 передадут Украине более 5 млрд долларов дополнительной финансовой помощи.



Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов", - сообщил он.



По словам Шмыгаля, договоренности о дополнительных пакетах поддержки удалось достичь с Францией, Германией и Великобританией.



Он также сообщил, что Швейцария в течение шести лет также предоставит Украине 1,8 млрд франков, а Дания планирует наполнить специальный фонд на 1 млрд евро.



Также дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

