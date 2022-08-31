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Страны ЕС приблизились к цели по накоплению газа
31.08.2022 22:01 Юлия Фрилис

Страны ЕС приблизились к цели по накоплению газа

Европейские страны заблаговременно приблизились к цели по накоплению газа, несмотря на сокращение поставок из России.

Европейский Союз намерен достичь своей цели по заполнению газовых хранилищ на два месяца раньше запланированного, сообщает Bloomberg. Блок готовится к тяжелой зиме, учитывая ограниченные поставки из РФ, и стремительно растущие цены на энергоносители.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 27 августа запасы в ЕС накоплены на 79,4% по сравнению с планом достичь 80% к 1 ноября. В частности, в Португалии хранилища уже заполнены полностью, Польша близка к 100%, в Италии достигли 81% накопления газа, в Венгрии – 62%, Болгарии – 60%.

В Германии газовые хранилища быстро заполняются и ожидается, что уже в следующем месяце они достигнут цели октябрьской внутренней заполненности на 85%.

Хранение газа помогает компенсировать перебои в снабжении и обеспечивает около 25-30% топлива, потребляемого зимой.

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