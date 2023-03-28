



Стоимость жизни в Израиле и ПА продолжает расти

По данным Центрального статистического бюро ПА, стоимость продуктов питания на палестинских территориях Иудеи и Самарии выросла на 5,39% в феврале 2023 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.



Повышение цен затрагивает все аспекты жизни людей и стоимость предметов первой необходимости от риса и муки до молочных продуктов и растительного масла.



Мясо, фрукты и овощи на главном рынке в Рамалле немного дешевле, но, несмотря на это, многие палестинцы жалуются на высокие цены, говоря, что они не могут позволить себе купить многие продукты.



Цена за килограмм свежей курицы, например, которая является основным продуктом на палестинских столах во время священного для мусульман месяца Рамадан, подскочила как минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.



В то время как правительство Палестинской автономии настаивает на том, что эта волна повышения цен носит временный характер из-за Рамадана и связанного с этим повышенного спроса, министр национальной экономики ПА Халед Осайли говорит, что принимает меры по снижению стоимости основных товаров в течение священного месяца. Но некоторые наблюдатели настроены скептически и предупреждают о новых протестах.



‘На палестинских рынках царит хаос. Некоторые из товаров имеют необоснованные скачки. Это вызвано жадностью оптовиков, отсутствием конкуренции и недисциплинированностью на рынках, а также отсутствием роли Министерства экономики”, — считает доктор Наср Абдель-Карим, профессор финансовых и экономических наук в Колледже последипломного образования Арабско-американского университета в Рамалле.



Продавцы жалуются, что дела идут плохо, а люди неохотно тратят деньги.



“Доходы и заработная плата не растут и не привязаны к стоимости жизни. Поэтому гражданин, чья заработная плата фиксирована, становится неспособным к адаптации”, — сказал Абдель-Карим. Многие люди с трудом сводят концы с концами, и наблюдатели говорят, что быстрый рост стоимости жизни приведет к еще большей бедности наиболее уязвимых домохозяйств и ослабит их доступ к достаточному количеству продовольствия.



Экономика ПА испытывает множество трудностей, включая войну в Украине и резкое сокращение финансирования со стороны международных доноров; кроме того, сокрытие Израилем жизненно важных налоговых средств от ПА означает, что зарплаты государственным служащим выплачиваются не вовремя и не в полном объеме.



На эти налоговые фонды приходится 70% доходов ПА.



Проблема повышения цен и повышения стоимости жизни касается не только палестинцев; Израильтяне тоже борются с резким ростом цен на многие товары. На популярном рынке Махане Иегуда в Иерусалиме покупатели и продавцы внимательно следят за ценами.



Тал Кальдерон, пекарь с 35-летним стажем, говорит, что не видел ничего подобного. “Все цены выросли на 100% — кунжут, мука, шоколад, все”, — сказал он.

“Я слышу, как люди жалуются на цены каждый день, я никогда не видел ничего подобного“, — сказал он.



Уровень инфляции в Израиле составил 5,3% в конце 2022 года после роста на 2,8%, зарегистрированного годом ранее, самого высокого уровня с 2008 года. Индекс потребительских цен вырос на 0,3% в декабре 2022 года, в основном за счет роста цен на жилье, продукты питания и транспорт. Цены, по данным Центрального статистического бюро Израиля (CBS).



По данным CBS, стоимость продуктов питания в Израиле в феврале выросла на 3,88% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Эяль Винтер, профессор экономики Еврейского университета в Иерусалиме, сказал TheMedia Line, что за ростом стоимости жизни стоят две основные причины. “Рост стоимости жизни в первую очередь происходит из-за процветающей индустрии высоких технологий в Израиле и очень высоких иностранных инвестиций, которые повышают спрос на шекель“, — пояснил он.



Шмуэль, мясник на рынке в Иерусалиме, рассказал The Media Line, что после пандемии COVID- 19, а затем начала войны в Украине, цены выросли на "70%, 50%, а на некоторые товары - на 100%".



В результате многие люди меняют свои покупательские привычки, в частности покупают в более дешевых местах, таких как супермаркеты в религиозных сообществах.

