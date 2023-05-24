



Стоимость жизни продолжает расти, несмотря на обещания правительства

Банк Израиля повысил базовую процентную ставку на 0,25% до 4,75% в понедельник в попытке обуздать растущую инфляцию — это десятое повышение подряд чуть более чем за год. "Ожидается, что более жесткая денежно-кредитная политика и умеренная активность за рубежом приведут к замедлению темпов инфляции наряду с некоторым замедлением экономической активности в Израиле", — говорится в заявлении центрального банка.



Этот шаг был сделан после того, как Центральное бюро статистики объявило, что индекс потребительских цен вырос в апреле на 0,8%, в результате чего годовая инфляция за предыдущие 12 месяцев составила 5%.



Что означает решение центрального банка для среднего израильтянина, пишет в своей статье jpost. В то время как банки страны сообщают о хорошей прибыли, некоторые из которых исчисляются миллиардами шекелей, для тех, кто взял банковские кредиты или ипотечные кредиты, это означает, что ежемесячные выплаты по погашению станут еще более трудными. Средний размер погашения, по данным Ассоциации ипотечных консультантов, увеличился примерно на 1150 шекелей в месяц с апреля 2022 года.



ЦеНапомним, что год назад, когда процентная ставка упала до рекордно низкого уровня в 0,1%, израильтян поощряли брать ипотечные кредиты, что привело к беспрецедентной покупке квартир. С тех пор решение центрального банка о постепенном повышении процентной ставки привело к стагнации на рынке недвижимости и резкому падению покупки квартир.



В то же время страну захлестнула очередная волна роста цен на продукты питания , в том числе на молочные продукты. В ближайшее время ожидается подорожание хлеба.



Призывая правительство снизить стоимость услуг, находящихся под его контролем, Рон Томер, президент Ассоциации производителей Израиля, заявил, что решение Банка Израиля о постоянном повышении процентных ставок больше не действует.



"Чтобы снизить дороговизну жизни, правительству необходимо предпринять активные шаги по снижению ценовых тарифов на налог на недвижимость, электроэнергию и воду", — посоветовал Томер.



В опубликованном Израильским институтом демократии (IDI) обзоре о влиянии постоянно растущей стоимости жизни на граждан Израиля, отмечается, что большинство опрошенных (60%) считает, что правительство несет основную ответственность за высокую стоимость жизни; 40% указали на высокую стоимость жизни как на проблему, которая их больше всего волнует; 80% заявили, что им пришлось отказаться от одной или нескольких статей расходов, в частности, от проведения досуга и отдыха в Израиле и за границей; и 30% воздержались от покупки предметов первой необходимости, продуктов питания или автомобилей.



Готовясь к принятию бюджета, правительство не должно забывать о своем обещании избирателям перед последними выборами сдержать рост стоимости жизни. Показывая пример снижения стоимости основных товаров и услуг в государственных компаниях, правительство побудит продовольственные конгломераты также снизить цены на основные продукты, что принесет пользу всему израильскому обществу.



Это, в свою очередь, может позволить Банку Израиля прекратить повышение процентных ставок, облегчить финансовое бремя среднего израильтянина и дать столь необходимый толчок жизнестойкой экономике, стремящейся встать на ноги после изнурительной пандемии COVID-19, отмечает издание.