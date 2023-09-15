



Стоимость урана достигла максимума за 12 лет: в чем причина

Цены на уран за последний месяц выросли до 65,5 долларов за фунт, достигнув самой высокой точки за последние 12 лет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании UxC.



По данным издания, цена фунта закиси-окиси выросла, примерно, на 12%.



Глобальный спрос на уран вырос из-за стремления стран к энергетической независимости посредством продолжения жизненного цикла существующих реакторов и строительства новых на фоне роста цен на газ.



FT указывает, что влияние на цены оказал недавний переворот в Нигере, производящий около 4% урана в мире.

