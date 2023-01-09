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Стоимость российской нефти рухнула ниже $40 за баррель
09.01.2023 18:44 Ольга Белозерова

Стоимость российской нефти рухнула ниже $40 за баррель

Цена на основную экспортную нефть России - марки Urals - снизилась до $37,8 за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что основной причиной понижения цены стало то, что Россия потеряла европейские рынки.

Страны Европы практически отказались покупать российскую нефть с начала декабря прошлого года с целью сокращения доходов РФ, которые могли пойти на финансирование войны с Украиной. 

Однако, у РФ осталось несколько крупных покупателей нефти, среди которых Индия и Китай. 

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