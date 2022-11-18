



Стоимость газа в ЕС падает на фоне теплой погоды

В странах Европейского Союза комфортная температура воздуха откладывает начало отопительного сезона и положительно влияет на стоимость "голубого топлива". Цены на газ благодаря теплой погоде снижаются, сообщает Bloomberg.



Трейдеры внимательно следят за погодными тенденциями, поскольку газовые хранилища в Европе почти заполнены, что должно служить буфером в течение зимы. "Умеренная температура и мощные потоки сжиженного природного газа снизили обеспокоенность поставками в последние недели, но запасы могут быстро иссякнуть, если внезапное похолодание повысит спрос", – пишет издание.



Некоторые аналитики подразумевают, что Европа сможет пережить свою первую зиму с ограниченными российскими поставками, если погода останется мягкой. Но волатильность сохраняется, и цены на газ по-прежнему более чем в три раза превышают средние показатели за последние пять лет. Эксперты и власти продолжают призывать население экономить энергию.



В то же время ЕС продолжает переговоры о том, как ограничить скачки цен на газ перед встречей министров энергетики на следующей неделе.