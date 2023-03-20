



Стоимость биткойна достигнет 30 тысяч долларов

Цена биткойна растет, в то время как акции и облигации банков упали в понедельник: приобретение Credit Suisse UBS Group AG не смогло успокоить страх инвесторов из-за углубления банковского кризиса.



Несмотря на сделку и совместные усилия центральных банков, включая ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Национального банка Швейцарии, по увеличению долларовой ликвидности на мировых рынках, акции банков снова падают.



Цена биткойна ожидает очередного роста по мере углубления банковского кризиса. Закрытие Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature bank регулирующими органами вызвало нестабильность на мировом рынке. В результате цены на биткойн и золото стремительно растут.



Цены на биткойны и эфириум в настоящее время торгуются выше 28 000 и 1800 долларов соответственно. Цена BTC выросла на 4% за последние 24 часа, с 24-часовым минимумом и максимумом в 27 196 и 28 527 долларов соответственно. Между тем, цена ETH стабильна и торгуется в боковом тренде в течение последних 24 часов.



Популярный аналитик Майкл ван де Поппе предсказывает снижение цены BTC, поскольку трейдеры будут рассчитывать на получение прибыли вблизи сопротивления на уровне 28,3 тысячи долларов. Удержание выше 27 700 долларов важно для того, чтобы цена BTC на этой неделе достигла 30 тысяч долларов.



Криптовалютный аналитик Али Мартинес ожидает, что биткойн должен закрыться выше 28 200 долларов, чтобы аннулировать сигнал продажи и подскочить до 29 600 долларов на этой неделе.



