



Стартует суд над основателем криптобиржи FTX

В Нью-Йорке стартует суд над основателем криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.



Присяжные должны определить, виновен ли он в краже миллиардов долларов у клиентов.



По данным информационного агентства AFP, предприниматель вошел в зал суда без сопровождения охранников и без наручников. Судебный процесс, как ожидается, продлится около шести недель. Бэнкману-Фриду предъявлено семь пунктов обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.



Если вина 31-летнего Бэнксмана-Фрида, который когда-то был одним из самых уважаемых деятелей в сфере криптовалют, будет доказана, ему может грозить несколько десятилетий тюремного заключения.



Напомним, что в августе он был отправлен в тюрьму. Залог был отозван. Судья это пояснил тем, что Бэнкман-Фрид мог подкупить свидетелей.